Шубенков: что это за борьба с допингом, если Коулмэн с Гэтлином на ЧМ?

Российский легкоатлет Сергей Шубенков высказал свое мнение о борьбе с допингом со стороны международных организаций. По его мнению, IAAF слишком строго относится к россиянам, которых отстранили от соревнований. В то же время, участие в чемпионате мира-2019 под американским флагом приняли Кристиан Коулмэн и Джастин Гэтлин.

Коулмен ранее пропустил три допинг-теста за год (биатлонистку Васильеву за это нарушение отстранили на 1,5 года), а Гэтлин дважды получал дисквалификацию за применение допинга (россиян дисквалифицируют на 4 года).

"Мне понравилось, как Маша Ласицкене сказала про Коулмена с Гэтлином. Ради чего борьба с допингом, если они здесь на пьедестале? И почему все спортсмены, которые нас топили, сейчас молчат?

Надо, чтобы меры, которые применяются к России, распространялись на всех. Ненадежный человек - все, извиняй", - заявил Шубенков в интервью "СЭ".

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