Ласицкене раскритиковала IAAF за оправдание допингера Коулмена

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказала свое возмущение решением IAAF оправдать американского спринтера Кристиана Коулмена. Бегун пропустил три допинг-теста за год, что не помешало ему выступить на чемпионате мира по легкой атлетике.

Коулмен выиграл золотую медаль, показав пятый результат в истории на 100-метровке. Ласицкене в понедельник стала лучшей в прыжках в высоту.

"Когда узнала, что Коулмена оправдали, у меня челюсть до пола отвисла. Потом услышала, как на это отреагировал Коэ - и отвисла еще ниже. Я задумалась: «А за что мы боремся, ребята? К чему идем»? Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. Он не предоставил себя для сдачи допинг-теста. А теперь он - чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы что, смеетесь?" - заявила Ласицкене в интервью "СЭ".

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