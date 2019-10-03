Украинский футболист выступил против гей-парада в Киеве

Украинский футболист Александр Нойок дал скандальное интервью YuoTube-каналу MelkazeRAW. В частности полузащитник рассказал о своем отношении к гей-парадам, которые в последние годы проводятся в Киеве.

"Я не гомофоб, но у нас страна православная. Не надо здесь всяких гейских парадов. То, что в Киеве провели, этого не должно быть. Мне было больно", - заявил Нойок.

Также Нойок считает, что люди с советской закалкой не могут положительно принять тему с ЛГБТ.

"Страна победила фашизм... Причем геи к фашизму? Наверное, это оттуда же пошло. У нас же должна быть советская закалка. Мои родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают с ностальгией. Наши родители дали нам хорошую базу. Мы нормальные парни - женщина, семья, счастье, внуки", - объяснил свою позицию Нойок.

Нойок родился в 1992 году в Херсоне. С 2005 по 2009 год занимался в академии донецкого "Шахтера", после чего выступал за "Шахтер-3", "Говерлу", "Металлист" и донецкий "Металлург".

В 2016 году футболист переехал в Белоруссию, где играл за минское и брестское "Динамо". Стал обладателем Суперкубка Белоруссии-2019.

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