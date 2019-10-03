Грузины и казахи подрались во время матча по американскому футболу

Товарищеский матч между сборными Грузии и Казахстана по американскому футболу завершился дракой. За несколько секунд до конца казахи вели в счете, а один из грузинов врезался в соперника.



Драка на американском футболе.

На поле началась потасовка, участие в которой приняли даже запасные игроки. Арбитр наказал сборную Грузии снятием двух очков. Игра завершилась со счетом 22:12 в пользу Казахстана.

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