Товарищеский матч между сборными Грузии и Казахстана по американскому футболу завершился дракой. За несколько секунд до конца казахи вели в счете, а один из грузинов врезался в соперника.
На поле началась потасовка, участие в которой приняли даже запасные игроки. Арбитр наказал сборную Грузии снятием двух очков. Игра завершилась со счетом 22:12 в пользу Казахстана.
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