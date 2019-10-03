Фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае. За свое выступление россиянка получила 72,16 балла.
Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева с результатом 69,24. Третьей стала кореянка Лим Ын Су с оценкой 62,87.
Произвольную программу на турнире Shanhai Trophi фигуристки покажут в пятницу.
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