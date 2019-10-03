В США детей принуждали к сексу ради места в сборной по плаванию

В американском спорте разгорелся очередной секс-скандал. Не успели болельщики забыть о домогательствах со стороны врача сборной к гимнасткам, как журналисты раздобыли информацию о команде по плаванию.

По сведениям The Wall Street Journal, юношей и девушек тренеры принуждали к сексу ради места в сборной США на престижных соревнованиях. Имена спортсменов и тренеров не называются. Журналисты уточнили, что пловцы неоднократно жаловались в Федерацию плавания США, но реакции чиновников не последовало.

Власти уже начали проверку информации. Прокуратура Нью-Йорка открыла расследование за игнорирование заявление спортсменов. Следственные действия в отношении Федерации плавания проводят отдел по борьбе с преступлениями против детей и отдел по борьбе с коррупцией.

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