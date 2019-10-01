В бельгийском футболе разгорелся секс-скандал

Во вторник в Бельгии разгорелся секс-скандал после того, как в интеренет попала запись, на которой запечатлены футболисты клуба "Эспуар Минеруа" из Льежа. Съемка была сделана в кафетерии, который принадлежит футбольной команде.
На видео видно, как молодые люди в футбольной форме команды развлекаются с девушкой. На фрагменте обнаженная женщина ползет по плитке. Полиция начала проверку инцидента. Администрация клуба уже предприняла дисциплинарные меры в отношении футболистов.
По сведениям бельгийской прессы, футболисты могли изнасиловать девушку.
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