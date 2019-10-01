"Локомотив" проиграл "Атлетико" в Юношейской лиге УЕФА

Мадридский "Атлетико" победил "Локомотив" в матче 2-го тура Юношейской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:2. При этом железнодорожники уступали со счетом 0:2, но сравняли на 89-й и 90-й минутах. Победный гол был забит на 92-й минуте.

"Локомотив" в первом матче сыграл вничью с "Байером" - 1:1. Команда занимает третье место в группе.

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