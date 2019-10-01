Фигурист Энберт приостановил карьеру по совету врачей

Фигурист Александр Энберт, выступающий в парном катании с Натальей Забияко, сообщил о приостановлении карьеры. Спортсмен принял такое решение после консультации с врачами, сообщает Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР).
Таким образом, пара Забияко/Энберт не примет участие как минимум на этапах "Гран-при". В 2018 году фигуристы выиграли серебряную медаль Олимпиады-2018 в командном турнире.
Ранее Забияко и Энберт по медицинским показаниям были вынуждены пропустить чемпионат Европы 2019 года в Минске, потому как врачи не допустили Энберта к старту из-за сильного переутомления, однако позднее пара продолжила выступать на турнирах.
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