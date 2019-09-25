"Русская магия". L'Equipe посвятил обложку футболисту Головину

Французское издание L'Equipe посвятило очередной номер журнала полузащитнику "Монако" Александру Головину. Россиянин во вторник вечером сделал первый дубль в составе монегасков.
"Русская магия", - гласит название на обложке.
Команда Головина обыграла "Ниццу" со счетом 3:1. Эта победа стала первой для "Монако" в чемпионате. На счету монегасков 6 очков, клуб занимает 17-е место в таблице.
Фото: L'Equipe
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