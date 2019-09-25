Футболист ЦСКА Чалов вошел в число лучших в Европе

Футболист ЦСКА Федор Чалов попал в список лучших в Европе за исключением чемпионатов "большой пятерки" - Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 11-ти матчах.

По версии портала 90min.com, в число семи лучших молодых футболистов также попали: защитники Эдсон Альварес ("Аякс") и Рубен Диаш ("Бенфика"), полузащитники Ловро Майер ("Динамо" З) и Доминик Собослай ("Зальцбург"), нападающие Эрлинг Холанд ("Зальцбург") и Дани Олмо ("Динамо" З).

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