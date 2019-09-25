УЕФА создал Лигу конференций и сменил формат Лиги наций

УЕФА провел заседание исполкома организации, где были приняты несколько важных решение. Кроме того, что финал Лиги чемпионов-2020/21 отдали Санкт-Петербургу, союз утвердил проведение третьего еврокубкового турнира.

Как и предполагалось ранее, турнир будет называться Лига конференций. В групповом этапе выступят команды, которые не смогли пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Участие в турнире примут 32 клуба.

Также УЕФА сменил формат второго турнира для сборных команд - Лиги наций. В сезоне 2020/21 команды будут разбиты на 4 дивизиона - А, В, C, D. В первых трех дивизионах теперь будет по 16 команд, а в последнем - 7.

В каждом из дивизионов команды будут разбиты на группы по 4. Сборная России выступит в дивизионе B. Также в этой лиге сыграют Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Чехия, Финляндия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Румыния, Шотландия, Сербия, Словакия, Уэльс и Турция.

Матчи Лиги наций пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Финал четырех, в котором сыграют лучшие команды дивизиона А, состоится в июне 2021 года.

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