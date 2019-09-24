Капитан сборной России по регби Василий Артемьев дал эмоциональный комментарий после поражения от команды Самоа (9:34). Спортсмен общался с журналистами на английском.
"Мы приехали в Японию с одной целью: получить уважение. Показать, насколько мы преданны игре и насколько можем быть сильны. И мне кажется, что мы на правильном пути к этой цели. У нас еще две игры здесь! Большое всем спасибо!" - заявил Артемьев.
Россия потерпела второе поражение на Кубке мира. Ранее команда проиграла Японии и занимает последнее место в группе.
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