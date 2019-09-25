Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"В 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет на арене "Санкт-Петербург", Россия", — говорится в сообщении. Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Любляне.

Решающий матч главного клубного турнира Европы будет проходить на поле стадиона "Газпром Арена", вмещающем 68 тыс. зрителей.

Кроме этого, "Газпром Арена" будет задействованы в матчах чемпионата Европы-2020, который, впервые в истории, пройдет сразу в нескольких странах.

Напомним, что на этом стадионе в Петербурге, уже прошли несколько матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Правда, тогда стадион назывался "Санкт-Петербург Арена".

Ранее Россия лишь однажды проводила финал Лиги чемпионов: в 2008 году матч принимали столичные "Лужники". В игре встретились английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Победу в серии пенальти одержал МЮ.

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