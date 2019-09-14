"Зенит" в девятом туре чемпионата России по футболу обыграл тульский "Арсенал". Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. В начале поединка гол в гостевые ворота забил Артем Дзба. Во втором тайме Кантемир Берхамо со штрафного восстановил статус-кво, но питерцы после этого забили дважды - по голу на счету Дриусси и Олега Шатова.
Питерцы в девяти турах набрали 20 очков. На данный момент команда лидирует в турнирной таблице. "Краснодар" и "Ростов", которые свои матчи проведут в субботу и воскресенье, отстают на три очка.
"Зенит" теперь ждет вояж во Францию. 17 сентября команда сыграет против "Лиона" в Лиге чемпионов.
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