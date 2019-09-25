Головин сделал первый дубль в составе "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин впервые забил два мяча в одном матче во Франции. Произошло это в игре против "Ниццы", которую монегаски выиграли со счетом 3:1. Также на его счету результативная передача.



Александр Головин забил два гола за "Монако".

"Монако" одержало первую победу в чемпионате. После семи туров в активе команды 6 очков и 17-е место.

Читайте также:

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Капитан сборной России по регби прокомментировал поражение от Самоа

Спиридонов резко ответил критикам сборной России по волейболу