Панарин и Кравцов забросили три шайбы в матче за "Рейнджерс"

"Рейнджерс" обыграл "Алейндерс" в предсезонном матче. Встреча состоялась в "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась со счетом 3:1. Все три шайбы в составе "Рейнджеров" на счету российских хоккеистов.
Одна шайба на счету 19-летнего нападающего Виталия Кравцова. Первый дубль за команду из Нью-Йорка сделал Артемий Панарин.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 3 октября. В первых трех играх "Рейнджерс" примет на своей площадке "Виннипег", "Оттава" и "Эдмонтон".
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