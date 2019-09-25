Панарин и Кравцов забросили три шайбы в матче за "Рейнджерс"

"Рейнджерс" обыграл "Алейндерс" в предсезонном матче. Встреча состоялась в "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась со счетом 3:1. Все три шайбы в составе "Рейнджеров" на счету российских хоккеистов.



"Рейнджерс" - "Айлендерс" - 3:1. Обзор матча

Одна шайба на счету 19-летнего нападающего Виталия Кравцова. Первый дубль за команду из Нью-Йорка сделал Артемий Панарин.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 3 октября. В первых трех играх "Рейнджерс" примет на своей площадке "Виннипег", "Оттава" и "Эдмонтон".

Читайте также:

Легкоатлеты Шубенков и Ласицкене поспорили по поводу переезда из России

Футболист ЦСКА Чалов вошел в число лучших в Европе

УЕФА создал Лигу конференций и сменил формат Лиги наций