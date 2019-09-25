Легкоатлеты Шубенков и Ласицкене поспорили по поводу переезда из России

Российский барьерист Сергей Шубенков не согласился с прыгуньей Марие Ласицкене по поводу возможного переезда из России. Ранее спортсменка раскритиковала руководство ВФЛА и заявила, что уедет из РФ, если ВАДА отстранит РУСАДА.
В таком случае, уверена Мария, российских легкоатлетов не допустят на Олимпиаду-2018. Ласицкене в Instagram заявила, что уедет из России, чтобы быть доступной для допинг-офицеров.
"А в России ты недоступна для международного контроля, что ли?" - написал Шубенков в комментариях.
Ласицкене на это заметила, что перед Олимпиадой-2016 россияне были доступны для контроля, но так никуда и не поехали. Единственной спортсменкой, принявшей участие в соревнованиях, стала Дарья Клишина, проживающая в США.
"Мы были в пуле ИААФ, были доступны на территории России. И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?" - ответила Ласицкене.
"Даже в одну реку дважды не войти. Ну а случиться может все что угодно", - написал бегун.
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