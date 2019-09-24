Президент Хорватии посетила чемпиона UFC в США

Американский боец UFC Стипе Миочич рассказал о встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Родители Стипе являются этническими хорватами, но родился и вырос он в штате Огайо.

"Президент Хорватии Колинда приехала в Кливленд и остановилась, чтобы навестить меня. У нее классный хук слева! Спасибо, Хорватия, что всегда поддерживаешь меня", - написал Миочич в Twitter.

Миочич является чемпионом UFC в тяжелом весе. В карьер он провел 22 боя, в которых одержал 19 побед. В июле 2018 он потерял титул в бою с Дэниэлом Кормье, а в августе 2019 выиграл реванш и вернул пояс.

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