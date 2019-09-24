Бердыев стал первым претендентом на пост главного тренера "Динамо"

Бывший тренер "Рубина" Курбан Бердыев является главным претендентом на пост тренера московского "Динамо". Он уже встречался с руководством ВТБ летом и обсуждал проект развития команды, сообщает "Бизнес Online".
Если динамовцам не получится договориться с Бердыевым, бело-голубые обратятся к кандидатуре итальянца Массимо Карреры. Экс-тренер "Спартака" недавно встречался с советником председателя совета директоров "Динамо" Дмитрием Гафиным.
Ранее сообщалось, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, но ее не приняли. В клубе сообщили, что специалист останется на своем посту как минимум до зимы.
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