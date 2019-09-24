Лопырева поговорила с женой Месси на церемонии ФИФА

Посол ФИФА и ЧМ-2018 Виктория Лопырева присутствовала в Милане на церемонии вручения наград лучшим футболистам. Мероприятие состоялось 23 сентября в "Ла Скала". Лучшим футболистом прошлого сезона был признан Лионель Месси.

Лопырева сообщила, что поговорила с женой футболиста "Барселоны" Антонеллой Рокуццо. Российская модель опубликовала в Instagram совместную фотографию.

"Я сидела недалеко от жены Месси Антоннелы, она была с детьми. Я подошла поздравить ее, мы немного поболтали. Я сказала Антоннеле, что моего сына зовут Лионель - ей было очень приятно. Она не похожа на многих жен футболистов, как и Месси не похож на остальных футболистов", - приводит слова Лопыревой Sport24.

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