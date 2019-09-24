Футболист Сычев рассказал, зачем подписал контракт с "Пюником"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о том, зачем решил возобновить карьеру. 31 августа форвард подписал контракт с армянским "Пюником" на один год.
В последний раз на поле Сычев выходил в мае 2018 года, выступая в ПФЛ за "Казанку". По словам футболиста, он верит в то, что сможет вернуться в профессиональный футбол.
"Есть много людей, которые в меня верят. Есть те, кто нет. Всегда есть вероятность, что не получится. Но раз мне посчастливилось вернуться, то я буду делать все от себя зависящее", - заявил Сычев в интервью "Чемпионату".
Сычев ранее выступал за тамбовский и московский "Спартак", "Марсель" (Франция), "Локомотив", "Динамо" (Минск), "Волгу", "Окжетпес" (Казахстан) и "Казанку". В составе сборной России он провел 47 игр, в которых забил 15 мячей.
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