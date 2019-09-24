В РФС прокомментировали возможное отстранение сборной России

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на информацию о возможном отстранении сборной России от отборочного турнира чемпионата мира-2022. Ранее в американской и британской прессе появились сообщения о том, что такое решение может быть принято в случае отстранения РУСАДА.

Ранее ВАДА начала процедуру отстранения РУСАДА из-за того, что были выявлены расхождения между базами данных Московской антидопинговой лаборатории и той, которая была в распоряжении агентства.

По словам директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова, никаких претензий к союзу у международных организаций нет.

"Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и ВАДА нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений", - заявил Мельников в интервью "Матч ТВ".

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