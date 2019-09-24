Российские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира

Сборная России уступила команде Самоа в матче группового турнира Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счетом 34:9, несмотря на то, что к перерыву вела 6:5.

Российская команда потерпела второе поражение на турнире. Ранее сборная проиграла Японии. Россияне без очков занимают последнее место в своей группе. Лидируют Ирландия, Япония и Самоа, одержавшие по одной победе.

3 октября сборная России сыграет с Ирландией. 9 числа команда встретится с Шотландией.

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