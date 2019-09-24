На гонках в Сочи выступят два Шумахера

Во время гоночного уик-энда в Сочи на трассу выйдут два гонщика по фамилии Шумахер. 20-летний Мик выступает в "Формуле-2", а 17-летний Дэвид в "Формуле-3".
Мик является сыном Михаэля Шумахера, Дэвид - сын Ральфа Шумахера. Двоюродные братья выступают в разных сериях. Также, как и их отцы, они заявлены за разные команды.
Мик выступает за Prema и занимает 11-е место в общем зачете "Формулы-2". Дэвид заявлен за команду Campos. Он заменил травмированного австралийца Алекса Перони.
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