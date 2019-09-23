ВАДА начало процесс отстранения РУСАДА по ускоренной процедуре

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приступил к рассмотрению вопроса о несоответствии Российского андидопингового агентства (РУСАДА). Международный стандарт о соответствии предполагает, что процедура будет ускоренной.
Ранее сообщалось, что ВАДА нашло несоответствия между данными в базах LIMS и Московской антидопинговой лаборатории.
"ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международными стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года", - заявил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков в интервью ТАСС.
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