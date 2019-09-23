Расстроенный Дзюба стал героем мемов

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал героем мемов. Во время матча питерцев против "Рубина" камера сняла расстроенного футболиста. Момент попал в трансляцию и вызвал смех не только у журналистов.



Артем Дзюба - мем

Дзюба огорчился из-за того, что оба его гола были отменены арбитром встречи Сергеем Карасевым. Над нападающим пошутили даже в сборной России.

"Твое лицо, когда до сбора сборной еще целых 16 дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

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