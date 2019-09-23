Футболист Погба купил собаку для защиты от фанатов

Футболист "Манчестер Юнайтед" Поль Погба купил собаку для защиты от нападок фанатов. Полузащитника смутило поведение болельщиков, которые требуют его ухода. Недавно фанаты написали "Погба, уходи!" на клубной табличке возле базы.

Погба купил ротвейлера в фирме Chaperone K9. Собака обошлась футболисту в 18,7 евро, сообщает The Sun.

"Футболисты — известные личности, они хотят, чтобы их семьи оставались в безопасности. А ротвейлеры — не агрессивные животные, пока их не разозлить", — заявили в компании.

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