Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты команд

Бюджет Единой лиги ВТБ в прошедшем сезоне составили 712,710 млн рублей. Расходы организации составили 666,997 млн рублей, сообщает ТАСС.
Самый состоятельный клуб лиги - московский ЦСКА. Доходы армейцев составили 2,861 млрд рублей. Сюда включен заработок клуба от спонсорских поступлений, призовых, продажи билетов, рекламы и прочее.
Далее расположились "Химки" (2,340 млрд рублей), "Зенит" (1,870 млрд рублей) и "Локомотив-Кубань" (1,309 млрд рублей), УНИКС (1,001 млрд рублей).
Менее миллиарда заработали "Нижний Новгород" (435 млн рублей), "Парма" (233 млн рублей), "Енисей" (232 млн рублей) и "Автодор" (208 млн рублей).
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