ЦСКА подтвердил проведение матчей Евролиги в Калининграде

ЦСКА подтвердил проведение двух матчей Евролиги в Калининграде. 26 декабря армейцы встретятся с "Миланом", а 3 января - с "Панатинаикосом", сообщает пресс-служба армейцев.
Ранее стало известно, что игры пройдут на нейтральной площадке из-за занятости московских УСК ЦСКА и "Мегаспорта". Евролигу устроил вариант с проведением матчей на арене "Янтарный" в Калининграде. Арена вмещает 6 тысяч зрителей.
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