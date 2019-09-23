Овечкин провел выходные с сыном на аттракционах

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин провел выходные в кругу семьи. Вместе с женой Анастасией и сыном Сергеем он отправился в парк аттракционов.



Овечкин на батутах

Овечкин и Шубская женаты с 2016 года. Сын Сергей появился у пары в прошлом году.

Форвард сейчас находится в тренировочном лагере "Вашингтона". Команда готовится к новому сезону, который стартует 3 октября.

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