ВАДА требует объяснений от России по новому допинговому делу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует объяснений от России по поводу информации о манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в комментарии газете Sportpressen рассказал представитель института Национальных антидопинговых организаций Майкл Аск.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию ВАДА проинформирует организацию об инциденте с данным лаборатории 23 сентября. Аск заявил, что агентство начало процесс проверки. У России ест три недели, чтобы дать ответы на вопросы.

"ВАДА должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство", - сказал Аск.

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