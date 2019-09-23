Медведев - четвертый в рейтинге, Павлюченкова - первая ракетка России

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает занимать четвертое место в рейтинге АТР. Спортсмен на прошедшей неделе выиграл турнир в Санкт-Петербурге. На его счету 5305 очков.
Первое место занимает сербский теннисист Новак Джокович (9865), второе - испанец Рафаэль Надаль (9225), третий - швейцарец Роджер Федерер (7130).
В женском рейтинге лидирует австралийка Эшли Барти (6446), второй идет чешка Каролина Плишкова (6125), третье - украинка Элина Свитолина (5160).
Первой ракеткой России стала Анастасия Павлюченкова. Она занимает 36-е место в рейтинге.
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