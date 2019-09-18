Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал информацию о своем финансовом положении. По сведениям The Sun, состояние футболиста составляет около 500 млн долларов.
"Думаю, так и есть. Я надеюсь на это, на то, что это слишком большая сумма. Не уверен на 100 процентов, но на моем счету точно хорошие деньги", - заявил португалец.
Также Роналду назвал количество автомобилей, которые есть в его гараже. Футболист известен тем, что любит роскошные машины.
"Возможно, их 17, но не уверен. Больше всего мне нравится "Роллс-Ройс", на нем наиболее комфортно. Есть два "Буггати", два "Феррари", два "Макларена", два "Роллс-Ройса". А вы что, завидуете?" - ответил Криштиану на вопрос журналистов.
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