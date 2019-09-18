Россиянки без проблем обыграли Корею на Кубке мира по волейболу

Женская сборная России по волейболу в трех сетах обыграла команду Кореи в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 25:18, 29:27, 25:12. Самой результативной в составе российской команды стала Наталия Гончарова, которая набрала 14 очков.



Россия - Корея - 3:0. Видеообзор

Сборная России одержала третью победу в четырех матчах. Ранее были обыграны Камерун (3:0) и Япония (3:2). Также россиянки уступили Китаю (0:3). Команда занимает четвертое место в таблице. Лидируют со стопроцентным результатом сборные Голландии, Китая и США.

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