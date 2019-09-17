Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Команды так и не смогли открыть счет - 0:0. Самый реальный шанс забить гол упустил форвард немецкой команды Марко Ройс. Нападающий не смог переиграть голкипера Тер Штегена с пенальти.
В другой встрече группы F "Интер" не смог обыграть пражскую "Славию" - 1:1. После первого тура в этом квартете равенство. 2 октября испанцы на своем поле примут итальянцев, а немцы сыграют на выезде в Чехии.
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