"Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью в Лиге чемпионов

Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Команды так и не смогли открыть счет - 0:0. Самый реальный шанс забить гол упустил форвард немецкой команды Марко Ройс. Нападающий не смог переиграть голкипера Тер Штегена с пенальти.



"Боруссия" - "Барселона" - 0:0

В другой встрече группы F "Интер" не смог обыграть пражскую "Славию" - 1:1. После первого тура в этом квартете равенство. 2 октября испанцы на своем поле примут итальянцев, а немцы сыграют на выезде в Чехии.

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