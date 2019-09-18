Тренер "МанСити" Гвардиола рассказал о покупке квартиры на Украине

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему не надоело каждый год приезжать на Украину. Испанский специалист ранее провел 12 матчей против "Шахтера", находясь на посту наставника разных команд.

"Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против "Шахтера" много раз: с "Барселоной", "Баварией" и теперь с "МанСити". Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится", — приводит пресс-служба "горняков" слова Гвардиолы.

Матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится во вторник, 18 сентября. Стартовый свисток на стадионе в Харькове прозвучит в 22.00 мск.

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