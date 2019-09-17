"Лион" в начале второго тайма сравнял счет в матче с "Зенитом". Защитник Вячеслав Караваев сбил в штрафной Мемфиса Депая. Голландец на 51-й минуте реализовал пенальти.
Игра проходит во Франции, счет во второй половине равный - 1:1. Первый гол забил Сердар Азмун с передачи Артема Дзюбы.
Это первый матч "Зенита" в Лиге чемпионов под руководством Сергея Семака. В этой же группе выступают португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг".
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