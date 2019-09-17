"Зенит" открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Лиона" на 41-й минуте. Гол забил иранский нападающий питерцев Сердар Азмун. Голевую передачу в этом эпизоде сделал Артем Дзюба.
Игра проходит во Франции, на перерыв команды ушли при счете 1:0. Это первый матч "Зенита" в Лиге чемпионов под руководством Сергея Семака. В этой же группе выступают португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг".
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