Роналду не давал детям смотреть ТВ из-за истории с изнасилованием

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что ему было неприятно видеть по телевизору историю с обвинением в изнасиловании Кэтрин Майорги. По словам футболиста, ему приходилось переключать каналы, чтобы подобные сюжеты не попались на глаза его детям.

Роналду вместе с Джорджиной Родригес воспитывает четверых детей. Трое были рождены от суррогатных матерей, четвертого родила сама Джорджина.

"Когда телевидение порочит честь и достоинство, это трудно. Как-то мы сидели дома с Джорджиной, смотрели новости. Там рассказывали о Роналду. Я услышал, что мои дети спускаются по лестнице и переключил канал. Я чувствовал себя неловко, потому что не хотел, чтобы дети услышали такое", - приводит As слова Роналду.

Летом 2009 года Роналду отдыхал в Лас-Вегасе. В одном из клубов он познакомился с Майоргой. Девушка и футболист провели ночь вместе, а затем Кэтрин подала заявление об изнасиловании. Женщина не назвала имя Роналду и получила за это 375 тыс. долларов.

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