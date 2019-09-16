Путин отметил значимость теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин отправил приветственную телеграмму участникам теннисного турнира АТР в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что мероприятие считается одним из наиболее значимых и ожидаемых событий в международном теннисном календаре.

Турнир в Санкт-Петербурге проводится с 16 по 22 сентября. Соревнования проходят в рамках тура АТР 250 (победитель получит 250 рейтинговых очков). Призовой фонд турнира - 1 млн 84 тыс. долларов. Победитель в одиночном разряде получит около 200 тыс. долларов.

"Отрадно, что ваш турнир уверенно развивается, объединяет на своих кортах как признанных звезд мирового тенниса, так и молодых спортсменов из разных стран и по праву считается одним из наиболее значимых, ожидаемых событий в международном теннисном календаре", - говорится в телеграмме Путина, размещенной на сайте Кремля.

По регламенту турнира во второй круг автоматическим попали четыре первых номера посева - Даниил Медведев, Карен Хачанов, итальянец Маттео Береттини и хорват Борна Чорич.

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