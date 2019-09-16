Фигуристка Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса

Российская фигуристка Александра Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсменка первой в мире выполнила четверной тулуп и четверной лутц на официальных соревнованиях. Россиянка получила соответствующие сертификаты от организации.
Ранее из фигуристок в Книге рекордов присутствовала только японка Микки Андо, которая выполнила четверной сальхов. Кстати, второй этот прыжок исполнила Трусова.
Россиянка выполнила четверной тулуп в марте 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии. В октябре ей покорился четверной лутц на этапе юниорского "Гран-при" в Ереване.
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