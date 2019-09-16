Louis Vuitton готов купить футбольный клуб "Милан" за 1 млрд евро

Французский бизнесмен Бернар Арно, который владеет корпорацией Louis Vuitton Moët Hennessy, может весной 2020 года приобрести футбольный клуб "Милан", сообщает Il Messaggero. Стоимость акций команды оценивается в 1 млрд евро. Сейчас клубов владеет американский инвестиционный фонд Elliott Management.
Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира с активами в размере около 86 млрд евро. Ранее клуб принадлежал бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.
"Милан" в последнее время не показывает значительных успехов. В последний раз команда выигрывала чемпионат Италии в сезоне-2010/11, а Лигу чемпионов в 2007 году.
В этом сезоне миланцы не были допущены к участию в Лиге Европы из-за несоблюдения правил финансового fair play.
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