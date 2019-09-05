Тренер сборной Коста-Рики по футболу уволился из-за скуки

Главный тренер сборной Коста-Рики по футболу Густаво Матосас покинул свою должность. Причиной ухода 52-летний специалист назвал то, что ему стало скучно работать. Команду он возглавлял менее года, сообщает ESPN.

По словам Матосаса, управление сборной отличается от того, чего он ожидал. Тренера раздражает, что он не может работать с футболистами ежедневно.

"Я вижу своих игроков раз в два месяца. Я попытался, и мне не понравилось, я не думал, что быть тренером национальной сборной настолько скучно, потому что у тебя нет игроков. Я больше не буду главным тренером национальных команд, это не для меня", - сказал Матосас.

Последним матчем Матосаса на посту наставника сборной Коста-Рики станет товарищеский матч против команды Уругвая, который пройдет 7 сентября.

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