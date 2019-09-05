Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал о том, кого считает лучшим российским бойцом в истории. По его мнению, это Федор Емельяненко. Хабиб Нурмагомедов, с которым американцу предстоит сразиться 7 сентября, только на втором месте, сообщает "Спорт-Экспресс".
42-летний Федор Емельяненко продолжает выступления в ММА в тяжелом весе. На его счету 45 боев, в которых были одержаны 38 побед. Последний Император в своей карьере выступал в различных организациях, среди которых был легендарный для бойцов Pride. Никогда Федор не дрался в UFC, которая сейчас считается главной лигой мира.
30-летний легковес Нурмагомедов в ММА провел 27 боев, в которых одержал 27 побед. Он является чемпионом UFC на данный момент.
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