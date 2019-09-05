Дарья Валитова, жена футболиста "Зенита" Александра Кокорина, перед судом мужа по УДО уехала на отдых. Девушка опубликовала в Instagram фотографии с отпуска на море.
"Спасибо за выходные", - подписала Валитова фотографии.
6 сентября суд рассмотрит прошение об УДО Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и Павла Мамаева. Заседание пройдет в закрытом режиме. Рассмотрение пройдет в суде Белгородской области, где футболисты отбывают наказание.
Ранее Кокорин был приговоре к 1,5 годам лишения свободы по статьям "Хулиганство" и "Побои". В октябре 2018 года он принял участие в двух драках, в которых пострадали чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.
Читайте также:
У двукратного чемпиона мира Кафу во время матча умер сын
Снуп Дог наконец выбрал любимый футбольный клуб
Глава Приморья поддержал проведение Олимпиады-2036 во Владивостоке
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.