Жена Кокорина уехала отдыхать перед судом мужа по УДО

Дарья Валитова, жена футболиста "Зенита" Александра Кокорина, перед судом мужа по УДО уехала на отдых. Девушка опубликовала в Instagram фотографии с отпуска на море.

"Спасибо за выходные", - подписала Валитова фотографии.

6 сентября суд рассмотрит прошение об УДО Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и Павла Мамаева. Заседание пройдет в закрытом режиме. Рассмотрение пройдет в суде Белгородской области, где футболисты отбывают наказание.

Ранее Кокорин был приговоре к 1,5 годам лишения свободы по статьям "Хулиганство" и "Побои". В октябре 2018 года он принял участие в двух драках, в которых пострадали чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.

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