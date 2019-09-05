Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов. Мероприятие состоялось в Абу-Даби за два дня до боя за звание чемпиона мира в легком весе по версии UFC.



Дуэль взглядов Нурмагомедов - Порье

Нурмагомедов является чемпионом в этой весовой категории. Порье завоевал временны пояс, когда Хабиб находился под дисквалификацией. Россиянин заработал ее во время предыдущей защиты против ирландца Конора Макгрегора.

Тогда Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и развязал драку с представителями команды Конора. Россиянин получил отстранение на девять месяцев.

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