Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов. Мероприятие состоялось в Абу-Даби за два дня до боя за звание чемпиона мира в легком весе по версии UFC.
Нурмагомедов является чемпионом в этой весовой категории. Порье завоевал временны пояс, когда Хабиб находился под дисквалификацией. Россиянин заработал ее во время предыдущей защиты против ирландца Конора Макгрегора.
Тогда Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и развязал драку с представителями команды Конора. Россиянин получил отстранение на девять месяцев.
Читайте также:
Порье не считает Нурмагомедова лучшим российским бойцом
Жена Кокорина уехала отдыхать перед судом мужа по УДО
У двукратного чемпиона мира Кафу во время матча умер сын
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.