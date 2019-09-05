У двукратного чемпиона мира Кафу во время матча умер сын

4 сентября в семье двукратного чемпиона мира Кафу произошла трагедия. Умер 29-летный сын футболиста Данило. Несчастный случай произошел в городе Баруэри.

Мужчина играл в футбол с друзьями, во время матча у него сучился сердечный приступ. Данило скончался от остановки сердца по дороге в больницу.

Кафу в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира в 1994 и 2002 годах. Он является единственным футболистом, сыгравшим в трех финала ЧМ подряд. В 1998 году бразильцы проиграли Франции.

Читайте также:

Снуп Дог наконец выбрал любимый футбольный клуб

Глава Приморья поддержал проведение Олимпиады-2036 во Владивостоке

"Зенит" платит за победу 650 тыс. рублей, "Спартак" по итогам сезона