4 сентября в семье двукратного чемпиона мира Кафу произошла трагедия. Умер 29-летный сын футболиста Данило. Несчастный случай произошел в городе Баруэри.
Мужчина играл в футбол с друзьями, во время матча у него сучился сердечный приступ. Данило скончался от остановки сердца по дороге в больницу.
Кафу в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира в 1994 и 2002 годах. Он является единственным футболистом, сыгравшим в трех финала ЧМ подряд. В 1998 году бразильцы проиграли Франции.
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