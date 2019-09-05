Футбольные клубы РПЛ платят своим игрокам премиальные за результат. Самые высокие выплаты получают футболисты питерского "Зенита". За победу игроки могут заработать 650 тыс. рублей.
Некоторые клубы платят премиальные за успехи по итогам сезона. У "Спартака" и ЦСКА привязка к призовой тройке, "Динамо" - к еврокубковому месту.
Премиальные клубов РПЛ
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