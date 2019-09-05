"Зенит" платит за победу 650 тыс. рублей, "Спартак" по итогам сезона

Футбольные клубы РПЛ платят своим игрокам премиальные за результат. Самые высокие выплаты получают футболисты питерского "Зенита". За победу игроки могут заработать 650 тыс. рублей.

Некоторые клубы платят премиальные за успехи по итогам сезона. У "Спартака" и ЦСКА привязка к призовой тройке, "Динамо" - к еврокубковому месту.

Премиальные клубов РПЛ

"Зенит" - 650 тыс. рублей за победу,

"Ростов" - 500,

"Оренбург" - 450,

"Локомотив", "Сочи" - 350,

"Арсенал", "Крылья", "Урал", "Уфа", "Тамбов" - 300,

"Ахмат" - 150 (250 за победу на выезде),

"Спартак", ЦСКА - премия по итогам сезона (попадание в тройку),

"Рубин", "Краснодар" - премия за место в таблице,

"Динамо" - премия за попадание в еврокубки (50% от оклада).

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