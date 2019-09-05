Снуп Дог наконец выбрал любимый футбольный клуб

Известный американский рэпер Снуп Дог заявил, что долго не мог определиться, за какую из команд болеть. Ранее артист был замечен в футболках "Барселоны", "Реала", "Ливерпуля", "Ювентуса", "МЮ", "ПСЖ", "Челси", "Аякса", "Баварии", "Ювентуса" и многих других. Снуп постоянно участвует в промо-акциях команд, за что был высмеян болельщиками.

В интервью Bleacher Report рэпер наконец назвал свою любимую команду. Он остановил свой выбор на "Реале", потому что там много звездных футболистов.

"Пора быть верным одному клубу. Выбираю "Реал". Вперед, "Реал"! Почему? У них полно звезд, они из Испании и хорошо играют. Почему бы нет?" - заявил Снуп Дог.

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